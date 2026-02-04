MEF disolverá 290 mil sociedades morosas desde finales de febrero

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará a finales de febrero el proceso de disolución de sociedades que no han pagado la tasa única, no cuentan con un agente residente o han sido sancionadas por las autoridades competentes por incumplir con sus obligaciones de reportería de registro contable.
Este grupo está conformado por 180,833 personas jurídicas que han incumplido con el pago correspondiente en el Registro Público. El MEF precisó que estas sociedades ya registraban en 2016 una morosidad de hasta 10 años, cifra que para 2026 superará los 20 años de incumplimiento.