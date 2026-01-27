Lotería Fiscal 2026: fecha del primer sorteo y facturas válidas para participar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026 se realizará el jueves 26 de febrero, como parte de la estrategia del Gobierno para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación tributaria en Panamá.
De acuerdo con datos oficiales, la Lotería Fiscal repartió B/.330 mil en premios durante el año pasado, beneficiando a 75 contribuyentes, cuyos sobres resultaron ganadores tras el proceso de selección realizado por la DGI.
Esta iniciativa busca incentivar a los ciudadanos a solicitar factura en cada compra, promoviendo la transparencia fiscal y la formalidad comercial.
Facturas válidas para participar en la Lotería Fiscal 2026
El MEF detalló que podrán participar todas las facturas fiscales emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la DGI.
Las autoridades recomiendan verificar que las facturas incluyan correctamente:
- Nombre o razón social del comercio
- Número de RUC
- Fecha de emisión
- Monto de la compra
- Impuesto desglosado
Llamado a la ciudadanía
El MEF reiteró que pedir factura no solo permite participar por premios en efectivo, sino que también contribuye de manera directa al combate de la evasión fiscal y al fortalecimiento de una cultura de responsabilidad tributaria entre comercios y consumidores.
Asimismo, invitó a la población a conservar sus comprobantes dentro del período establecido y a mantenerse atentos a los canales oficiales del MEF y la DGI para conocer los detalles del sorteo y los mecanismos de participación.