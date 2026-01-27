Lotería Fiscal 2026: fecha del primer sorteo y facturas válidas para participar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026 se realizará el jueves 26 de febrero, como parte de la estrategia del Gobierno para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación tributaria en Panamá.

Los ciudadanos interesados en participar tendrán hasta el 19 de febrero para depositar los sobres que contengan cinco facturas fiscales, en los buzones autorizados ubicados en centros comerciales y en las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI) a nivel nacional.

Lotería Fiscal 2026: cuándo es el primer sorteo y qué facturas aplican

De acuerdo con datos oficiales, la Lotería Fiscal repartió B/.330 mil en premios durante el año pasado, beneficiando a 75 contribuyentes, cuyos sobres resultaron ganadores tras el proceso de selección realizado por la DGI.

Serán válidas todas las facturas emitidas del 31 de diciembre de 2025 al 19 de febrero de 2026.

Pide tu factura fiscal, acumula oportunidades y ¡prepárate para ganar!

Esta iniciativa busca incentivar a los ciudadanos a solicitar factura en cada compra, promoviendo la transparencia fiscal y la formalidad comercial.

Facturas válidas para participar en la Lotería Fiscal 2026

El MEF detalló que podrán participar todas las facturas fiscales emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la DGI.

Las autoridades recomiendan verificar que las facturas incluyan correctamente:

Nombre o razón social del comercio

Número de RUC

Fecha de emisión

Monto de la compra

Impuesto desglosado

Llamado a la ciudadanía

El MEF reiteró que pedir factura no solo permite participar por premios en efectivo, sino que también contribuye de manera directa al combate de la evasión fiscal y al fortalecimiento de una cultura de responsabilidad tributaria entre comercios y consumidores.

Asimismo, invitó a la población a conservar sus comprobantes dentro del período establecido y a mantenerse atentos a los canales oficiales del MEF y la DGI para conocer los detalles del sorteo y los mecanismos de participación.