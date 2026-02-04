Lotería Fiscal 2026: MEF ofrece novedades sobre el próximo sorteo

El jueves 26 de febrero se realizará el primer sorteo de 2026 de la Lotería Fiscal , el cual se transmitirá en vivo desde Soho Mall, en la ciudad de Panamá, con el objetivo de fomentar entre los ciudadanos la solicitud de la factura fiscal al momento de realizar compras en establecimientos comerciales.

En el sorteo podrán participar las facturas válidas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026.

Lotería Fiscal regional para el segundo sorteo de 2026

Para este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contempla realizar sorteos en diversas regiones del país. Actualmente, las autoridades evalúan la emisión de una resolución que les permita oficializar las actividades provinciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019106028957364452&partner=&hide_thread=false El próximo 26 de febrero se llevará a cabo el cuarto sorteo de la Lotería Fiscal y podrán participar las facturas que hayan sido emitidas desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 19 de febrero de 2026. pic.twitter.com/1dK383pjp4 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 4, 2026

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.

Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.

Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.

Solo se aceptan facturas originales y legibles.

Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.

No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula de identidad personal

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Febrero 2026”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

Administraciones Provinciales de Ingresos

Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente

Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.

