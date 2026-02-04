¿Quieres trabajar en el Canal de Panamá? Conoce la oferta laboral para febrero

Ya está disponible la oferta laboral correspondiente al mes de febrero en el Canal de Panamá. Los interesados pueden consultar en esta nota las descripciones de cada vacante, conocer las funciones de los cargos y acceder a toda la información necesaria sobre el proceso de postulación.
Empleos en el Canal de Panamá para febrero
- Acabador en Concreto
- Albañil
- Aparejador
- Armador de Embarcaciones
- Asistente de exoneraciones y trámites aduaneros
- Carpintero
- Carpintero de dique suave
- Controlador de plagas
- Electricista de Alto Voltaje
- Especialistas en agronegocios
- Especialista en asuntos legales
- Especialista en informática (demanda estratégica)
- Especialista en inteligencia competitiva (temporal)
- Especialista en mediación y adquisición de tierras
- Especialista en planificación para contingencias
- Especialista interdisciplinario (ciencias sociales)
- Especialista interdisciplinario de diseño de buques (temporal)
- Guía
- Ingeniero Civil (hidráulico - sanitaria)
- Líder, técnico en gestión de cargos marítimos
- Mecánico de instrumentos de precisión
- Mecánico Tornero
- Oficial de Máquinas
- Operador de equipo de perforación (permanente)
- Operador de Planta Potabilizadora
- PDP - Auditor de proyectos
- PDP - Cartógrafo
- PDP - Especialista en administración de inventarios
- PDP - Especialista en contratos
- PDP - Especialista en imagen corporativa y consultoría
- PDP - Especialista en recursos humanos (capacitación)
- PDP - Especialista en recursos humanos (sistema de información)
- PDP - Especialista interdisciplinario (ciencias sociales, desarrollo comunitario)
- PDP - Ingeniero interdisciplinario (ingeniería civil, mecánica o industrial)
- PDP - Químico
- Pintor
- Planificación de recursos de tránsito
- Programa de Entrenamiento para Pasacables
- Psicólogo comunitario
- Soldador
- Trabajador de Estructuras de Hierro
Para aplicar a las oportunidades laborales en el Canal de Panamá, debes ingresar al sitio web: https://portal-empleo.micanaldepanama.com/
Allí podrás crear una cuenta si eres nuevo usuario, o iniciar sesión si ya estás registrado, y postularte a las vacantes disponibles.