Canal de Panamá aclara que licitación de puertos sigue pese a caso PPC

El administrador del Canal de Panamá , Ricaurte Vásquez, aclaró la mañana de este lunes que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y del Gobierno Central relacionadas con el contrato del Estado con Panama Ports Company (PPC) no interrumpen el proceso de licitación de dos nuevos puertos.

"La responsabilidad que tenemos es sobre las terminales que nosotros vamos a poner en el mercado, y que ya el anuncio salió el viernes", indicó Vásquez, al explicar que el objetivo es salir al mercado para conocer formalmente quiénes están interesados en participar del proceso.

Licitación avanza sin cambios, asegura el administrador del Canal de Panamá

El administrador enfatizó que el proceso impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se mantiene de manera independiente a las decisiones judiciales y administrativas que se analizan en torno a Panama Ports Company.

Las declaraciones se dieron en el marco del tránsito del crucero Disney Adventure, considerado el buque de cruceros más grande que ha transitado por la vía interoceánica, un hecho que refuerza la relevancia del Canal en el comercio y el turismo marítimo internacional.

Interés del mercado

Vásquez reiteró que el anuncio de la licitación busca medir el interés real del mercado, como parte de una estrategia para fortalecer la competitividad portuaria y logística vinculada al Canal de Panamá.