Disney Adventure, el crucero más grande, cruza el Canal de Panamá

El Canal de Panamá compartió imágenes del tránsito inaugural del Disney Adventure, el crucero de pasajeros más grande en cruzar la vía interoceánica, marcando un nuevo hito en la historia operativa de la ruta marítima.
La embarcación, con 208,000 toneladas y capacidad para 6,700 pasajeros, realizó su paso bajo estrictos estándares de seguridad, precisión y eficiencia operativa, de acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Canal de Panamá destaca el tránsito inaugural del crucero Disney Adventure
"Un hito que demuestra la preparación, precisión y altos estándares con los que operamos cada tránsito. Este momento reafirma la confianza de las principales líneas de cruceros en el Canal y nuestro papel clave en la conectividad marítima y turística a nivel global", destacó la entidad a través de sus redes sociales.
El paso del Disney Adventure refuerza el posicionamiento del Canal de Panamá como una ruta estratégica no solo para el comercio internacional, sino también para el turismo de cruceros, un sector en constante crecimiento.
Confianza internacional
Este acontecimiento consolida la confianza de las principales navieras de cruceros en la infraestructura panameña y en la capacidad del Canal para manejar embarcaciones de gran tamaño, manteniendo altos niveles de eficiencia y seguridad.