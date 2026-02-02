Disney Adventure, el crucero más grande, cruza el Canal de Panamá

“Un hito que demuestra la preparación, precisión y altos estándares con los que operamos cada tránsito. Este momento reafirma la confianza de las principales líneas de cruceros en el Canal y nuestro papel clave en la conectividad marítima y turística a nivel global”, destacó la entidad a través de sus redes sociales.

