Culmina túnel del Metro Línea 3 bajo el Canal de Panamá

La administración del presidente José Raúl Mulino marcó un hito en la ingeniería y la infraestructura nacional al culminar con éxito la excavación del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá por debajo del Canal, una obra sin precedentes que fortalecerá la movilidad y la competitividad del país.
Administración Mulino culmina cruce histórico del túnel de la Línea 3 del Metro
El presidente Mulino, acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, ministros y autoridades, presenció en Balboa la llegada de la tuneladora Panamá al pozo de evacuación, tras la instalación de 1,560 anillos de concreto, lo que representa el 70 % del tramo soterrado, que continuará hasta la terminal de Albrook.
“Felicito a todos los trabajadores e ingenieros que lograron esta gran obra, que es un orgullo nacional y fundamental para llevar calidad de vida a nuestros amigos del West. No normalizo el tranque ni la pérdida del tiempo”, expresó el mandatario.
Mulino destacó que este proyecto beneficiará directamente a más de 500 mil residentes de Panamá Oeste, reduciendo de manera significativa los tiempos de traslado hacia la ciudad capital.
Un proyecto estratégico para el desarrollo del país
La culminación del cruce del túnel posiciona a Panamá como referente regional en infraestructura, sumándose a obras emblemáticas como la ampliación del Canal, el primer metro de Centroamérica, el puente más largo de la región, el aeropuerto más puntual del continente y dos de los puertos más grandes de Latinoamérica, todas impulsadas con participación de mano de obra panameña.
“Empezamos nuestra gestión en medio de una inmensa tormenta y ya pasó. Hoy empiezan a verse los primeros brotes económicos que serán las grandes cosechas del mañana. Panamá ha recuperado la confianza exterior y eso se traducirá en empleos”, sostuvo el presidente.
Nueva fase del proyecto
Con la llegada de la tuneladora al pozo Balboa, el proyecto entra en una nueva etapa que incluye el alineamiento de estructuras, la instalación de las bases estructurales (invert box) y la colocación de las vigas del monorriel, trabajos claves para garantizar la estabilidad y seguridad del túnel.
El director del Metro de Panamá, César Pinzón, destacó que la obra genera empleo para más de 3 mil trabajadores y representa una respuesta concreta a una de las principales demandas de la población del Oeste.
La tuneladora Panamá entrará ahora en un período de mantenimiento de tres meses, que incluye revisiones mecánicas, eléctricas y trabajos especializados en la rueda de corte para garantizar su óptimo funcionamiento.
Compromiso empresarial y avances futuros
Amatore Young Ho, representante del Consorcio HPH, reafirmó el compromiso de las empresas constructoras para culminar el proyecto dentro del cronograma establecido.
El proyecto ha sido posible gracias al trabajo continuo de más de 100 operarios en tres turnos, las 24 horas del día, con participación mayoritaria de profesionales panameños, apoyados por expertos internacionales de más de ocho nacionalidades.
La empresa Hitachi realizará durante el primer semestre las pruebas de comunicación y señalización de los trenes hasta la estación Vista Alegre, mientras que Hyundai, como contratista principal, avanzará en la culminación del tramo elevado entre Vista Alegre y Panamá Pacífico.
Una vez concluido el mantenimiento y el proceso de arrastre en Balboa, la tuneladora recorrerá su último tramo de 1.5 kilómetros hasta Albrook, donde será retirada, completando su misión en la construcción del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá.