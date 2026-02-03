Culmina túnel del Metro Línea 3 bajo el Canal de Panamá

La administración del presidente José Raúl Mulino marcó un hito en la ingeniería y la infraestructura nacional al culminar con éxito la excavación del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá por debajo del Canal, una obra sin precedentes que fortalecerá la movilidad y la competitividad del país.

El proyecto inició oficialmente el 18 de septiembre de 2024, cuando el mandatario instruyó el arranque de la tuneladora que debía atravesar el cauce de la vía interoceánica. Hoy, poco más de un año después, se completó la excavación de 3.1 kilómetros de túnel subterráneo, a 65 metros de profundidad, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos técnicos ejecutados en Panamá.

Contenido relacionado: Metro de Panamá: Tuneladora Panamá completa el 70% del túnel de la Línea 3

Administración Mulino culmina cruce histórico del túnel de la Línea 3 del Metro

El presidente Mulino, acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, ministros y autoridades, presenció en Balboa la llegada de la tuneladora Panamá al pozo de evacuación, tras la instalación de 1,560 anillos de concreto, lo que representa el 70 % del tramo soterrado, que continuará hasta la terminal de Albrook.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018643653648925137?s=20&partner=&hide_thread=false “Desde que la tuneladora Panamá inició operaciones el 18 de septiembre del 24 en el pozo de ataque ubicado en el Complejo Industrial de Farfán, esta máquina ha excavado 3.1 km de túnel. Ha instalado 1,560 dovelas o anillos de concreto para revestimiento del túnel. Ha removido más… pic.twitter.com/S8isXo8KEq — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026

“Felicito a todos los trabajadores e ingenieros que lograron esta gran obra, que es un orgullo nacional y fundamental para llevar calidad de vida a nuestros amigos del West. No normalizo el tranque ni la pérdida del tiempo”, expresó el mandatario.

Mulino destacó que este proyecto beneficiará directamente a más de 500 mil residentes de Panamá Oeste, reduciendo de manera significativa los tiempos de traslado hacia la ciudad capital.

Un proyecto estratégico para el desarrollo del país

La culminación del cruce del túnel posiciona a Panamá como referente regional en infraestructura, sumándose a obras emblemáticas como la ampliación del Canal, el primer metro de Centroamérica, el puente más largo de la región, el aeropuerto más puntual del continente y dos de los puertos más grandes de Latinoamérica, todas impulsadas con participación de mano de obra panameña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018645114382364700?s=20&partner=&hide_thread=false “Hace aproximadamente 17 meses, en septiembre de 2024, se puso en marcha la tuneladora llamada Panamá para dar inicio a los trabajos del tramo soterrado de la Línea 3 del Metro. Esta no es una máquina cualquiera, es la pieza clave que ha hecho posible construir por primera vez un… pic.twitter.com/b1LCzGbqCl — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026

“Empezamos nuestra gestión en medio de una inmensa tormenta y ya pasó. Hoy empiezan a verse los primeros brotes económicos que serán las grandes cosechas del mañana. Panamá ha recuperado la confianza exterior y eso se traducirá en empleos”, sostuvo el presidente.

Nueva fase del proyecto

Con la llegada de la tuneladora al pozo Balboa, el proyecto entra en una nueva etapa que incluye el alineamiento de estructuras, la instalación de las bases estructurales (invert box) y la colocación de las vigas del monorriel, trabajos claves para garantizar la estabilidad y seguridad del túnel.

El director del Metro de Panamá, César Pinzón, destacó que la obra genera empleo para más de 3 mil trabajadores y representa una respuesta concreta a una de las principales demandas de la población del Oeste.

“Este avance es una señal real de que la movilidad rápida, segura y digna está cada vez más cerca, permitiendo recuperar las horas de vida que hoy se pierden en el tráfico”, afirmó. “Este avance es una señal real de que la movilidad rápida, segura y digna está cada vez más cerca, permitiendo recuperar las horas de vida que hoy se pierden en el tráfico”, afirmó.

La tuneladora Panamá entrará ahora en un período de mantenimiento de tres meses, que incluye revisiones mecánicas, eléctricas y trabajos especializados en la rueda de corte para garantizar su óptimo funcionamiento.

Compromiso empresarial y avances futuros

Amatore Young Ho, representante del Consorcio HPH, reafirmó el compromiso de las empresas constructoras para culminar el proyecto dentro del cronograma establecido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018645396705206694?s=20&partner=&hide_thread=false “Es el trabajo concreto el que deja un legado al pueblo porque siempre es mejor hacer que decir. Es necesario volver a pensar en grande como lo fue el evento de la CAF y del gobierno que logró traer 7 mandatarios, 19 ministros de economía de la región, 20 organismos… pic.twitter.com/QD4ndwa9bw — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026

“Esta obra demuestra que la infraestructura no es solo concreto y acero, es calidad de vida, competitividad y futuro para Panamá”, subrayó. “Esta obra demuestra que la infraestructura no es solo concreto y acero, es calidad de vida, competitividad y futuro para Panamá”, subrayó.

El proyecto ha sido posible gracias al trabajo continuo de más de 100 operarios en tres turnos, las 24 horas del día, con participación mayoritaria de profesionales panameños, apoyados por expertos internacionales de más de ocho nacionalidades.

La empresa Hitachi realizará durante el primer semestre las pruebas de comunicación y señalización de los trenes hasta la estación Vista Alegre, mientras que Hyundai, como contratista principal, avanzará en la culminación del tramo elevado entre Vista Alegre y Panamá Pacífico.

Una vez concluido el mantenimiento y el proceso de arrastre en Balboa, la tuneladora recorrerá su último tramo de 1.5 kilómetros hasta Albrook, donde será retirada, completando su misión en la construcción del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá.