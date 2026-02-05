Béisbol Juvenil 2026: resultados del 4 de febrero, Coclé clasifica y partidos del 5 de enero

La jornada del martes 4 de febrero dejó movimientos importantes en la Serie 8 del Béisbol Juvenil 2026 . Panamá Oeste sacó un triunfo convincente, Panamá Este dio un golpe ante Metro y Los Santos repitió la dosis frente a Chiriquí en un duelo cerrado.

Béisbol Juvenil 2026: resultados de la jornada del 4 de febrero

Panamá Oeste 7-2 Herrera

Panamá Este 7-6 Panamá Metro

Los Santos 7-6 Chiriquí

Panamá Oeste mostró contundencia ofensiva y buen manejo del juego para superar sin complicaciones a Herrera. En el Rod Carew, Panamá Este reaccionó a tiempo y se llevó un triunfo clave ante Metro. Mientras tanto, Los Santos volvió a imponerse a Chiriquí en un partido de muchas emociones que se definió en los innings finales.

Resultados del miércoles 4 de febrero.

Así va la tabla de posiciones en la Serie de Ocho

Coclé se mantiene como el único invicto del grupo y clasificado a la siguiente ronda, seguido por Panamá Oeste, que sigue sumando. Chiriquí continúa en la pelea, mientras que Occidente y Herrera siguen comprometidos en el fondo.

Con varios equipos ya en cinco juegos disputados, la tabla comienza a marcar diferencias. Cada victoria pesa y las derrotas empiezan a pasar factura en una serie corta y muy exigente.

SaveClip.App_625968829_18512606482078896_1447284951330795413_n

Béisbol Juvenil 2026: estos son los partidos para el 5 de febrero

Hoy continúan los encuentros de la Serie de Ocho buscando ese pase a la siguiente ronda, desde las 7:00 p.m.

Panamá Oeste vs Herrera – Estadio Claudio Nieto

– Estadio Claudio Nieto Panamá Metro vs Panamá Este – Estadio Rod Carew

La jornada del jueves presenta dos grandes encuentros. Oeste buscará seguir escalando pero Herrera no se lo dejará fácil, mientras que Metro intentará ajustar para no ceder terreno ante un Panamá Este que llega motivado.