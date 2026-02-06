Michael Amir Murillo llega a Turquía para negociar su fichaje con el Beşiktaş, de la Superliga turca

El futbolista panameño Michael Amir Murillo arribó este viernes a Estambul para iniciar las negociaciones de su traspaso con el Besiktas JK, club de la Superliga de Turquía, además de someterse a los exámenes médicos correspondientes.

"Amir Murillo, con quien iniciamos las negociaciones de traspaso, ha llegado a Estambul para continuar las negociaciones y pasar el cheque médico", informó el club turco a través de sus redes sociales.

Embed - Beikta JK on Instagram: "Transfer görümesine baladmz Amir Murillo, görümeleri sürdürmek ve salk kontrolünden geçmek üzere stanbul’a geldi. " View this post on Instagram

Murillo, quien fue recibido por directivos del equipo, se convertirá en el primer futbolista panameño en militar en el fútbol masculino de Turquía. En 2025, la mediocampista Marta Cox fue la primera jugadora panameña en fichar en ese país, al incorporarse al Fenerbahçe, de la Superliga Femenina turca.

Salida de Michael Amir Murillo del Olympique de Marsella

Días antes de la salida del jugador de Francia, el director técnico del Olympique de Marsella, Roberto De Zerbi, señaló que Murillo es una buena persona, pero advirtió que, sin el hambre competitiva durante los partidos, no lograría consolidarse en el equipo.

Tras estas declaraciones, el panameño se pronunció a través de una historia en su cuenta personal de Instagram, en la que compartió el mensaje: “Cuando no hay salida, queda quién eres”.