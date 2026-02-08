Panamá Oeste Nacionales -  8 de febrero de 2026 - 17:13

Accidente en puente del río Cotón en San Carlos deja un muerto y tres heridos graves

Un accidente de tránsito en el puente del río Cotón, en San Carlos, dejó una persona fallecida y tres heridos graves. Equipos de emergencia atendieron el suceso

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un trágico accidente de tránsito registrado este domingo en el puente del río Cotón, en el distrito de San Carlos, dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos de gravedad, según informaron las autoridades.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) detalló que unidades de la institución acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia a las víctimas del siniestro vial.

Operativo de atención interinstitucional

En la atención del accidente también participaron equipos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), personal de la Caja de Seguro Social (CSS) y unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, quienes coordinaron las labores de rescate, traslado de los heridos y levantamiento del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima fatal ni las causas que originaron el hecho.

Llamado a la prudencia en las vías tras accidente de tránsito

Los organismos de emergencia reiteraron el llamado a los conductores a mantener la precaución al volante, respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito para evitar tragedias en las carreteras del país.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.

