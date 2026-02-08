Protestan en Veranillo, San Miguelito, por falta de agua potable desde hace cinco días

Residentes del sector de Veranillo, en el distrito de San Miguelito, realizaron la tarde de este domingo una protesta para denunciar la falta de suministro de agua potable, situación que aseguran se mantiene desde hace cinco días.
Exigen respuesta de las autoridades
Durante la manifestación, los moradores solicitaron la intervención inmediata de las autoridades competentes para que se restablezca el servicio y se garantice el abastecimiento continuo.
Los residentes indicaron que requieren que el suministro de agua potable sea brindado las 24 horas del día, debido a las constantes irregularidades que, según denuncian, afectan a la comunidad.
Impacto en la comunidad de Veranillo
Los afectados señalaron que la falta prolongada de agua genera complicaciones sanitarias y obliga a muchas familias a buscar alternativas para abastecerse, lo que incrementa gastos y dificulta la rutina diaria.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre las causas de la interrupción del servicio ni el tiempo estimado para su normalización.