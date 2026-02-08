Protestan en Veranillo, San Miguelito, por falta de agua potable desde hace cinco días

Residentes del sector de Veranillo , en el distrito de San Miguelito, realizaron la tarde de este domingo una protesta para denunciar la falta de suministro de agua potable, situación que aseguran se mantiene desde hace cinco días.

Los manifestantes expresaron su molestia ante la falta del servicio, señalando que la escasez afecta las actividades diarias de las familias, incluyendo labores domésticas, higiene personal y preparación de alimentos.

Exigen respuesta de las autoridades

Durante la manifestación, los moradores solicitaron la intervención inmediata de las autoridades competentes para que se restablezca el servicio y se garantice el abastecimiento continuo.

Moradores de Veranillo, en el distrito de San Miguelito, salieron a protestar la tarde de este domingo para denunciar que desde hace cinco días están sin suministro de agua potable.

Exigen a las autoridades una respuesta y que el suministro se les brinde las 24 horas del día.



Exigen a las autoridades una respuesta y que el suministro se les brinde las 24 horas del día. pic.twitter.com/V218Ck5SyY — Telemetro Reporta (@TReporta) February 8, 2026

Los residentes indicaron que requieren que el suministro de agua potable sea brindado las 24 horas del día, debido a las constantes irregularidades que, según denuncian, afectan a la comunidad.

Impacto en la comunidad de Veranillo

Los afectados señalaron que la falta prolongada de agua genera complicaciones sanitarias y obliga a muchas familias a buscar alternativas para abastecerse, lo que incrementa gastos y dificulta la rutina diaria.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre las causas de la interrupción del servicio ni el tiempo estimado para su normalización.