Super Bowl 2026 generará más de $20 mil millones en gastos en Estados Unidos

El Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026, no solo es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, sino también uno de los espectáculos con mayor impacto económico.
¿Cuánto gastará cada persona en el Súper Bowl?
El informe de la NRF proyecta que cada consumidor destinará en promedio 95 dólares en compras relacionadas con el Super Bowl.
Estos gastos incluyen principalmente:
- Alimentos y bebidas para reuniones y celebraciones
- Decoraciones temáticas
- Artículos deportivos y mercancía oficial
- Electrónicos y equipos para ver el partido
El evento genera tradicionalmente un aumento significativo en el consumo, especialmente en productos de entretenimiento y comida.
Impacto económico más allá del deporte
El Super Bowl se ha convertido en una de las fechas comerciales más importantes en Estados Unidos, impulsando sectores como el comercio minorista, publicidad, turismo y entretenimiento.
Además, el partido es considerado una de las vitrinas publicitarias más costosas del mundo, donde grandes marcas invierten millones de dólares en anuncios protagonizados por celebridades internacionales.
Un fenómeno global
Aunque el impacto económico se concentra principalmente en Estados Unidos, el Super Bowl mantiene una audiencia global que incluye millones de espectadores en América Latina, Europa y Asia.
El evento combina deporte, música y entretenimiento, consolidándose como uno de los espectáculos televisivos más vistos cada año.
