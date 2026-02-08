Super Bowl 2026: Patriots y Seahawks disputan la final de la NFL LX

El Super Bowl LX reunirá a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en la edición número 60 del evento deportivo más visto del mundo, que se disputará este domingo 8 de febrero de 2026.

La gran final de la NFL enfrenta a dos franquicias históricas que llegan con objetivos claros: mientras los Patriots aspiran a conquistar su séptimo trofeo Vince Lombardi, los Seahawks buscarán levantar su segundo título en la liga.

Patriots: experiencia y ambición por ampliar su legado

Los New England Patriots vuelven al escenario más importante del fútbol americano con la mira puesta en ampliar su dominio histórico en la NFL. El equipo ha sido uno de los más exitosos en las últimas décadas y quiere reafirmar su legado con un nuevo campeonato.

Su última consagración fue en el Super Bowl LIII, cuando vencieron a Los Angeles Rams, y ahora intentan sumar otra corona que los consolidaría como una de las franquicias más ganadoras de todos los tiempos.

Seahawks: en busca de repetir la hazaña

Por su parte, los Seattle Seahawks llegan con el objetivo de repetir la gesta que lograron en el Super Bowl XLVIII, cuando conquistaron su primer campeonato tras vencer a los Denver Broncos.

El equipo llega con una temporada sólida que lo llevó hasta la gran final, con un plantel competitivo que aspira a consolidarse nuevamente en la élite del fútbol americano profesional.

Un Super Bowl con impacto global

El Super Bowl no solo representa la final de la NFL, sino también un evento deportivo y comercial de alcance mundial que genera audiencias millonarias y mueve miles de millones de dólares en consumo, publicidad y entretenimiento.

La edición LX promete mantener esa tradición, con un espectáculo deportivo y musical que concentrará la atención global durante toda la jornada.

¿Cuándo se jugará el Super Bowl 2026?

El partido entre Patriots y Seahawks se disputará el domingo 8 de febrero de 2026, en una final que definirá al nuevo campeón de la NFL y que marcará un nuevo capítulo en la historia del fútbol americano.

FUENTE: EFE