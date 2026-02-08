Super Bowl 2026: hora en Panamá, dónde ver el partido y el show de medio tiempo de Bad Bunny

El Super Bowl LX 2026 se celebrará este domingo 8 de febrero, uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más vistos del mundo, que combina fútbol americano, música y espectáculos comerciales de alto impacto.

El partido se disputará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, y atraerá la atención de millones de fanáticos tanto en Estados Unidos como en América Latina, incluyendo Panamá.

¿A qué hora inicia el Super Bowl 2026 en Panamá?

El encuentro está programado para iniciar a las 6:30 p.m. (hora de Panamá), coincidiendo con el horario del Este de Estados Unidos.

Sin embargo, la cobertura televisiva suele comenzar varias horas antes con programas especiales, análisis previo, entrevistas y reportajes sobre los equipos y el ambiente del evento, por lo que se recomienda a los fanáticos mantenerse atentos desde horas de la tarde.

¿A qué hora sería el show de Bad Bunny?

Aunque el horario exacto depende del desarrollo del juego, se estima que el esperado show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny inicie aproximadamente entre las 8:00 p.m. y 8:30 p.m. (hora de Panamá).

El espectáculo promete ser uno de los más comentados del año. Además, han surgido rumores sobre posibles invitados especiales como Shakira o J Balvin, lo que ha elevado aún más la expectativa del público.

En los actos previos al partido, también se ha confirmado la participación de Green Day, mientras que Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mnf2019/status/2018361782402986180?s=20&partner=&hide_thread=false Bad Bunny will headline the Super Bowl LX Halftime Show. #SuperBowlLX pic.twitter.com/5MR1Qmsbfj — 2026 Super Bowl LX (@mnf2019) February 2, 2026

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en Panamá?

La transmisión del evento estará disponible a través de:

ESPN

Fox Sports

Disney+

NFL Game Pass

Un evento deportivo y comercial global

El Super Bowl no solo destaca por su nivel competitivo, sino también por su impacto mediático y comercial. Grandes marcas internacionales aprovechan el evento para lanzar campañas publicitarias millonarias.

Para esta edición, empresas como Apple Music y Pepsi preparan anuncios protagonizados por celebridades de talla mundial, entre ellas la reconocida tenista Serena Williams.

Además del espectáculo deportivo, el evento se ha consolidado como uno de los principales escenarios de entretenimiento global.