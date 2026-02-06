Emirates Airlines analiza establecer una ruta aérea directa entre Panamá y Dubái

En el cierre de su visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos, el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez mantuvo un encuentro estratégico con el sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de Emirates Airlines . El objetivo central de la reunión fue evaluar la creación de una ruta directa entre Dubái y Panamá, fortaleciendo el rol del país como hub regional.

Cancillería de Panamá (1)

Interés estratégico de Emirates Airlines en Panamá

Durante las conversaciones, las autoridades emiratíes resaltaron el valor de la posición geográfica de Panamá y su infraestructura logística. Además de la nueva ruta, se discutió la posibilidad de una expansión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, contando con la participación de directivos de la terminal aérea para analizar la viabilidad técnica y estratégica del proyecto.

Cancillería de Panamá (2) El jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum es CEO de Emirates Airline. MIRE

Gira oficial por el Golfo Pérsico

Este encuentro se dio en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026. Tras concluir su agenda en Dubái, Martínez-Acha partió este viernes hacia Qatar, continuando una misión oficial que también incluirá a Arabia Saudita. Panamá busca consolidar su presencia en el Golfo, aprovechando su actual presidencia pro témpore en la Asociación de Estados del Caribe.