Donald Trump anuncia apertura de vuelos comerciales entre EE. UU. y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que instruyó a su administración a abrir conexiones comerciales aéreas con Venezuela, lo que marcaría un giro en la relación bilateral y en la movilidad entre ambos países.
Donald Trump anuncia apertura de conexiones aéreas comerciales
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre fechas específicas, aerolíneas involucradas ni los protocolos de seguridad, aunque el anuncio ha generado reacciones en el ámbito político y económico, al tratarse de un tema sensible en el contexto de las relaciones entre Washington y Caracas.
La eventual reapertura de vuelos comerciales podría tener impacto en el comercio, el turismo y los intercambios diplomáticos, además de beneficiar a comunidades con vínculos familiares y empresariales entre ambos países.