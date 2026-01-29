Donald Trump anuncia apertura de vuelos comerciales entre EE. UU. y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que instruyó a su administración a abrir conexiones comerciales aéreas con Venezuela, lo que marcaría un giro en la relación bilateral y en la movilidad entre ambos países.

Durante sus declaraciones, Trump aseguró que la medida permitirá que los ciudadanos estadounidenses puedan viajar a Venezuela en condiciones de seguridad.

Contenido relacionado: Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cancela agenda en Panamá y regresa por emergencia de seguridad

Donald Trump anuncia apertura de conexiones aéreas comerciales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016918000398475485?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que instruyó a su administración a abrir conexiones comerciales aéreas con Venezuela.



“Los ciudadanos estadounidense podrán, muy pronto, viajar a Venezuela, y estarán seguros”, dijo Trump. pic.twitter.com/Ej02TPlZZs — Telemetro Reporta (@TReporta) January 29, 2026

“Los ciudadanos estadounidenses podrán, muy pronto, viajar a Venezuela, y estarán seguros”, afirmó el mandatario. “Los ciudadanos estadounidenses podrán, muy pronto, viajar a Venezuela, y estarán seguros”, afirmó el mandatario.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre fechas específicas, aerolíneas involucradas ni los protocolos de seguridad, aunque el anuncio ha generado reacciones en el ámbito político y económico, al tratarse de un tema sensible en el contexto de las relaciones entre Washington y Caracas.

La eventual reapertura de vuelos comerciales podría tener impacto en el comercio, el turismo y los intercambios diplomáticos, además de beneficiar a comunidades con vínculos familiares y empresariales entre ambos países.