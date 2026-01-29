Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cancela agenda en Panamá y regresa por emergencia de seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , retornó de manera anticipada a su país por un asunto catalogado como “de emergencia”, cancelando el resto de su agenda prevista para miércoles y jueves en la ciudad de Panamá, donde participaba en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF.

Presidente Daniel Noboa regreso para encabezar bloque de seguridad

De acuerdo con información oficial de la Cancillería ecuatoriana, Noboa regresó a Ecuador para liderar el denominado bloque de seguridad, conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en medio de las acciones contra las bandas criminales que operan en el país.

El mandatario mantiene a Ecuador bajo la figura de “conflicto armado interno” y ha catalogado a estos grupos delictivos como organizaciones terroristas, en el marco de la estrategia para restablecer el orden y la seguridad ciudadana.

Agenda suspendida en Panamá

La salida anticipada de Noboa fue confirmada por fuentes diplomáticas ecuatorianas y su agenda oficial en Panamá fue eliminada de las plataformas digitales. Antes de su partida, el presidente ecuatoriano participó en la sesión plenaria del foro, donde hizo un llamado a una América Latina más integrada, con cooperación regional, respeto institucional y condiciones que garanticen seguridad y tranquilidad para los ciudadanos.

El Foro Económico Internacional continúa desarrollándose en Panamá con la participación de otros jefes de Estado, ministros y líderes regionales, consolidando al país como punto clave del diálogo económico en la región.

FUENTE: EFE