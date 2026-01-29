Panamá Internacionales -  29 de enero de 2026 - 11:26

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cancela agenda en Panamá y regresa por emergencia de seguridad

El mandatario Daniel Noboa suspendió sus actividades en el Foro Económico Internacional para encabezar acciones contra el crimen organizado en su país.

Daniel Noboa

Daniel Noboa, presiente de Ecuador.

@danielnoboaok
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, retornó de manera anticipada a su país por un asunto catalogado como “de emergencia”, cancelando el resto de su agenda prevista para miércoles y jueves en la ciudad de Panamá, donde participaba en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF.

Presidente Daniel Noboa regreso para encabezar bloque de seguridad

De acuerdo con información oficial de la Cancillería ecuatoriana, Noboa regresó a Ecuador para liderar el denominado bloque de seguridad, conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en medio de las acciones contra las bandas criminales que operan en el país.

El mandatario mantiene a Ecuador bajo la figura de “conflicto armado interno” y ha catalogado a estos grupos delictivos como organizaciones terroristas, en el marco de la estrategia para restablecer el orden y la seguridad ciudadana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016879789517254854?s=20&partner=&hide_thread=false

Agenda suspendida en Panamá

La salida anticipada de Noboa fue confirmada por fuentes diplomáticas ecuatorianas y su agenda oficial en Panamá fue eliminada de las plataformas digitales. Antes de su partida, el presidente ecuatoriano participó en la sesión plenaria del foro, donde hizo un llamado a una América Latina más integrada, con cooperación regional, respeto institucional y condiciones que garanticen seguridad y tranquilidad para los ciudadanos.

El Foro Económico Internacional continúa desarrollándose en Panamá con la participación de otros jefes de Estado, ministros y líderes regionales, consolidando al país como punto clave del diálogo económico en la región.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Nicki Minaj apoya a Presidente Trump a impulsar cuentas de inversión para niños

Avión con 15 personas a bordo desaparece en Colombia cerca de la frontera con Venezuela

"Día histórico": España regulariza a migrantes que vivían en situación irregular

Recomendadas

Más Noticias