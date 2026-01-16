MiAmbiente monitorea la anidación de la tortuga verde en el Parque Nacional Coiba

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) desarrolla una jornada de monitoreo de la anidación de la tortuga verde (Chelonia mydas) en el Parque Nacional Coiba, con el objetivo de generar información actualizada sobre el comportamiento de la colonia que utiliza esta área protegida como sitio de reproducción.

Como parte del monitoreo, guardaparques y biólogos del Parque Nacional Coiba realizan recorridos nocturnos y diurnos en las playas de anidación.

“El monitoreo incluye el registro y marcaje de hembras anidantes, el conteo de nidos y la recopilación de datos biológicos que permiten evaluar el estado reproductivo de la población, así como identificar patrones y posibles amenazas que puedan afectar su conservación”, detalló la entidad. “El monitoreo incluye el registro y marcaje de hembras anidantes, el conteo de nidos y la recopilación de datos biológicos que permiten evaluar el estado reproductivo de la población, así como identificar patrones y posibles amenazas que puedan afectar su conservación”, detalló la entidad.

MiAmbiente añadió que, de manera simultánea, se desarrollan líneas de investigación orientadas a la caracterización de las variables biofísicas de las playas de anidación. Estas acciones forman parte de un esfuerzo interinstitucional junto a la Fundación Coiba AIP y estudiantes de biología marina de la Universidad Marítima Internacional de Panamá.

La tortuga verde es considerada una especie clave para la salud de los ecosistemas marino-costeros, por su papel en el equilibrio ecológico de estos entornos.