Panamá Entrevistas - 18 de noviembre de 2025 - 09:13
Mides continúa cuarto pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) continúa con el cuarto pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas a más de 186 mil beneficiarios, por un monto que supera los 54 millones de dólares. La titular de la entidad, Beatriz Carles, dio a conocer que más de 2 mil personas han sido excluidas, algunos por defunciones y otros porque se ha detectado que cuentan con algún tipo de pensión o salario, incluso han encontrado personas que cuentan con permisos de taxis.