Línea 147 de apoyo en salud mental ha permitido salvar 40 vidas

El coordinador de alianzas público-privadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Miguel González, informó que la mayor cantidad de llamadas que se han realizado a la línea 147 han sido personas entre 20 y 30 años. Detalló que en el último año se han podido salvar 40 vidas, tras darse un acercamiento a las personas con problemas de salud mental, y ahora se busca trabajar en la plataforma Tik Tok identificar a panameños que necesitan ayuda.