Última agroferia del IMA durante esta semana: mira dónde comprar arroz a B/.5.00

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el sábado 1 de noviembre de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.
Agroferia del IMA para el sábado 1 de noviembre
Panamá
- Comunidad de Otoque Oriente, corregimiento de Taboga, distrito de Panamá
