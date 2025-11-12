Fútbol Deportes -  12 de noviembre de 2025 - 11:23

Iván Anderson se une a la selección de Panamá para enfrentar a Guatemala y El Salvador

FEPAFUT confirmó la convocatoria de Iván Anderson para los partidos eliminatorios de Panamá ante Guatemala y El Salvador rumbo al Mundial 2026.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció la convocatoria del defensor Iván Anderson, jugador del CD Marathón de Honduras, para los partidos de noviembre de la Selección Nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Anderson se integrará al plantel dirigido por Thomas Christiansen de cara a los duelos correspondientes a la penúltima y última fecha del grupo A, donde Panamá enfrentará a Guatemala y El Salvador.

Según detalló FEPAFUT, el jugador viajará directamente a Guatemala este miércoles en horas de la tarde, donde se unirá al grupo en el hotel de concentración.

La convocatoria panameña está conformada por 26 jugadores, quienes disputarán el 13 de noviembre el encuentro como visitante ante Guatemala, y el 18 de noviembre, el partido en casa frente a El Salvador, con el objetivo de sellar el liderato del grupo y acercarse a la siguiente fase del proceso mundialista.

Con su incorporación, Anderson refuerza la defensa canalera, aportando experiencia internacional tras su paso por clubes de Panamá, Colombia y ahora Honduras.

