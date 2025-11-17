UDELAS entrega 159 títulos universitarios a la Promoción 2024-2025 en Bocas del Toro y Ngäbe Buglé

La rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Nicolasa Terreros Barrios, hizo entrega de 159 títulos universitarios de la Promoción 2024-2025 de la Facultad de Pedagogía, a través del Programa Académico El Empalme y el Programa Académico Chichica.

Los nuevos graduados(as) del Programa Académico El Empalme, en Bocas del Toro, y del Programa Académico Chichica, en la Comarca Ngäbe Buglé, obtuvieron sus títulos en Profesorado de Segunda Enseñanza, Licenciatura en Educación Especial, Licenciatura en Docencia de Inglés, Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural y Técnico en Docencia.

“Este logro simboliza esfuerzo, perseverancia y el firme compromiso de nuestra universidad con la formación de profesionales que transforman realidades y generan oportunidades donde más se necesitan”, apuntó Terreros Barrios.

Durante el acto de graduación, la rectora de UDELAS felicitó a los graduados(as) y expresó: “No basta obtener la sabiduría; es necesario saber utilizarla. También es necesario interiorizar y humanizar el conocimiento, y saber proyectarlo socialmente”.

En ese sentido, recordó las palabras de Paulo Freire al afirmar que “la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”; enfatizando así que la educación no es una fuerza transformadora directa, sino que empodera a los individuos para convertirse en agentes de cambio social.

La titular de UDELAS indicó que está convencida de que los graduados(as) eligieron el camino correcto, pues la educación superior es la vía que abre oportunidades hacia escenarios donde no todos se atreven a llegar.

Instó a los nuevos profesionales a ser facilitadores de procesos de aprendizaje en sus comunidades y regiones, y les recordó que “sus acciones, su ética y su dedicación serán el modelo a seguir para quienes los rodean en cualquier entorno educativo o psicopedagógico donde pongan en práctica sus competencias”.

Finalizó señalando que “un título universitario se convierte en sinónimo de celebración y en un peldaño que los enaltece y prepara con las competencias necesarias para desempeñarse en un ambiente laboral. Pero el éxito es fruto de nuestros propios esfuerzos y del valor que cada uno imprime a esa voluntad de alcanzar la autorrealización personal y profesional”