Panamá Nacionales -

Anuncian el operativo Misión Limpieza para la gestión de los residuos en San Miguelito

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, anunció este lunes el operativo Misión Limpieza para la gestión de los residuos en los meses de noviembre y diciembre. Además, Hernández anunció que el municipio asumirá el cobro de la tasa de aseo mientras se define la nueva empresa que se encargará de la recolección de la basura, por lo que los residentes deberán realizar su actualización de datos.