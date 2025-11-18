Gabinete autoriza a la AIG a contratar servicios de telecomunicaciones del Estado hasta 2030

Director de la AIG, Adolfo Fábrega. Presidencia

Por Ana Canto El Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) a contratar, mediante procedimiento excepcional, la prestación del servicio de telecomunicaciones a las entidades del Estado, por un período de sesenta (60) meses contados a partir del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030, a través de la Red Nacional Multiservicios (RNMS).

Se trata de 3 resoluciones, la N. 133-25, la N.134-25 y la N. 135-25. La primera determina la aprobación de contratación que comprende el servicio de Centro de Datos; la segunda, para que se brinde el servicio de Internet (No. 211) y, una tercera resolución, la que permite el servicio de Enlaces de Comunicaciones, a través del cual se integran el transporte de datos (No. 200), acceso a internet (No. 211) y la plataforma de seguridad integradas.

