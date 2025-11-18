Panamá Nacionales -  18 de noviembre de 2025 - 18:02

Gabinete autoriza a la AIG a contratar servicios de telecomunicaciones del Estado hasta 2030

El Consejo de Gabinete autorizó a la AIG contrata la prestación del servicio de telecomunicaciones a las entidades del Estado a la Red Nacional Multiservicios.

Director de la AIG

Director de la AIG, Adolfo Fábrega.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) a contratar, mediante procedimiento excepcional, la prestación del servicio de telecomunicaciones a las entidades del Estado, por un período de sesenta (60) meses contados a partir del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030, a través de la Red Nacional Multiservicios (RNMS).

Se trata de 3 resoluciones, la N. 133-25, la N.134-25 y la N. 135-25. La primera determina la aprobación de contratación que comprende el servicio de Centro de Datos; la segunda, para que se brinde el servicio de Internet (No. 211) y, una tercera resolución, la que permite el servicio de Enlaces de Comunicaciones, a través del cual se integran el transporte de datos (No. 200), acceso a internet (No. 211) y la plataforma de seguridad integradas.

Esto le representará un ahorro anual, como mínimo, de 39.1 millones de dólares al Estado desde el 2026. Entre las consideraciones aportadas en las resoluciones de Gabinete figuran que la RNMS constituye un ecosistema de telecomunicaciones, bajo una arquitectura centralizada y unificada, permitiendo a las entidades públicas conectarse entre sí, con los ciudadanos y con las plataformas digitales del Estado, y es el único canal autorizado para el acceso a sistemas críticos, tales como el Sistema ISTMO del Ministerio de Economía y Finanzas.

