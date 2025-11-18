Gabinete autoriza a la AIG a contratar servicios de telecomunicaciones del Estado hasta 2030

El Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) a contratar, mediante procedimiento excepcional, la prestación del servicio de telecomunicaciones a las entidades del Estado, por un período de sesenta (60) meses contados a partir del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030, a través de la Red Nacional Multiservicios (RNMS).
Esto le representará un ahorro anual, como mínimo, de 39.1 millones de dólares al Estado desde el 2026. Entre las consideraciones aportadas en las resoluciones de Gabinete figuran que la RNMS constituye un ecosistema de telecomunicaciones, bajo una arquitectura centralizada y unificada, permitiendo a las entidades públicas conectarse entre sí, con los ciudadanos y con las plataformas digitales del Estado, y es el único canal autorizado para el acceso a sistemas críticos, tales como el Sistema ISTMO del Ministerio de Economía y Finanzas.