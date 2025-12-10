Presidente Mulino se reúne con el rey de Noruega durante ceremonia del Nobel

El presidente de la República , José Raúl Mulino, fue recibido este lunes por el rey Harald V de Noruega en una audiencia conjunta celebrada en el Palacio Real de Oslo, encuentro al que también asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).

La reunión, descrita como cordial por fuentes oficiales, se centró en la importancia de fortalecer la democracia en el continente americano. Durante el intercambio, el monarca abordó junto a los cuatro jefes de Estado los desafíos que enfrenta la región y la necesidad de respaldar iniciativas que promuevan el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad.

Rey de Noruega felicita a Panamá, Argentina, Ecuador y Paraguay por ser pilares democráticos

image

Un punto clave del diálogo fue la situación de Venezuela, especialmente la lucha impulsada por María Corina Machado, quien este año fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos. El rey Harald V destacó la trascendencia de este reconocimiento y su impacto en la visibilización de la crisis venezolana.

El monarca felicitó a Panamá, Argentina, Ecuador y Paraguay por su compromiso con la promoción y defensa del sistema democrático en América Latina, así como por el apoyo brindado a los movimientos que buscan la libertad y la restauración institucional en Venezuela.

La audiencia tuvo lugar en el marco de la ceremonia oficial del Premio Nobel de la Paz 2025, a la cual Mulino y los otros presidentes asistieron como invitados especiales.