Presidente Mulino analiza integración de Panamá al MERCOSUR

El presidente de la República , José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles un encuentro con el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, en Oslo, Noruega, donde conversaron sobre los avances del proceso de integración de Panamá al MERCOSUR, bloque en el que el país ya participa como Estado Asociado con la meta de convertirse en miembro pleno.

Durante la reunión, ambos mandatarios repasaron la agenda de la próxima Cumbre del MERCOSUR, resaltando la importancia estratégica que representa el bloque, catalogado como la quinta economía más grande del mundo.

Presidente Mulino se reúne con el mandatario de Paraguay

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/presidenciapma/status/1998759850184974444?s=20&partner=&hide_thread=false Desde Oslo: orgullosos de acompañar a @MariaCorinaYA en un momento histórico para Venezuela y toda América Latina.



Junto a @JMilei, @SantiPenap, @DanielNoboaOk reforzamos nuestro compromiso con la libertad y lucha por la democracia venezolana.



Panamá dice presente.… pic.twitter.com/LWTQ2q8RE7 — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) December 10, 2025

Peña y Mulino abordaron además el creciente interés de países como Brasil, Paraguay y Argentina en aprovechar el potencial logístico de Panamá, especialmente sus plataformas portuarias, aeroportuarias y el Canal de Panamá, para facilitar el acceso a mercados internacionales de manera más eficiente y competitiva.

La conversación también incluyó temas de seguridad internacional, cooperación interregional y estrategias para enfrentar el crimen organizado, un desafío común para los países latinoamericanos.

La Presidencia destacó que este acercamiento reafirma el compromiso de Panamá de fortalecer su presencia en los principales bloques económicos y consolidarse como un socio estratégico en comercio, logística y seguridad regional.