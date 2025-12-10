Noruega Nacionales -  10 de diciembre de 2025 - 09:36

Presidente Mulino analiza integración de Panamá al MERCOSUR

El presidente José Raúl Mulino se refirió en Oslo sobre la integración de Panamá al MERCOSUR, su potencial logístico y temas de seguridad internacional.

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles un encuentro con el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, en Oslo, Noruega, donde conversaron sobre los avances del proceso de integración de Panamá al MERCOSUR, bloque en el que el país ya participa como Estado Asociado con la meta de convertirse en miembro pleno.

Durante la reunión, ambos mandatarios repasaron la agenda de la próxima Cumbre del MERCOSUR, resaltando la importancia estratégica que representa el bloque, catalogado como la quinta economía más grande del mundo.

Presidente Mulino se reúne con el mandatario de Paraguay

Peña y Mulino abordaron además el creciente interés de países como Brasil, Paraguay y Argentina en aprovechar el potencial logístico de Panamá, especialmente sus plataformas portuarias, aeroportuarias y el Canal de Panamá, para facilitar el acceso a mercados internacionales de manera más eficiente y competitiva.

La conversación también incluyó temas de seguridad internacional, cooperación interregional y estrategias para enfrentar el crimen organizado, un desafío común para los países latinoamericanos.

La Presidencia destacó que este acercamiento reafirma el compromiso de Panamá de fortalecer su presencia en los principales bloques económicos y consolidarse como un socio estratégico en comercio, logística y seguridad regional.

