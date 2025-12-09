Venezolanos en Oslo ovacionan al presidente Mulino por su apoyo a María Corina Machado

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, recibió este martes una ovación espontánea a su salida del Gran Hotel Oslo, sede donde se celebrará la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, reconocimiento que este año será otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Decenas de ciudadanos venezolanos y periodistas que aguardaban frente al hotel aprovecharon el momento para expresar públicamente su agradecimiento al mandatario panameño por el apoyo que ha brindado a la causa de Machado y al movimiento que busca restablecer la democracia en Venezuela.

Venezolanos en Oslo ovacionan al presidente Mulino

El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue ovacionado este martes a su salida del hotel sede de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, que este año se le otorgará a la líder opositora… pic.twitter.com/PL4A2v2QD7 — Astrid Salazar (@as_salazar) December 9, 2025

Entre aplausos, gritos de “Gracias Presidente” y “Gracias Panamá”, Mulino se detuvo para saludar, responder a los mensajes de apoyo y reiterar su compromiso con los valores democráticos. Para muchos de los presentes, la presencia del mandatario panameño simboliza el respaldo internacional que consideran crucial en la lucha política venezolana.

Mulino destacó que la entrega del Nobel de la Paz a Machado representa “un enorme simbolismo” y un mensaje claro para el pueblo venezolano.

"Los astros se están alineando tras la libertad de Venezuela. Yo espero que toda esta resonancia por el premio repercuta en lo interno y comprendan que aquí no hay vuelta para atrás", afirmó el presidente.

La distinción a María Corina Machado ha generado una ola de reacciones globales, y la participación del mandatario panameño en Oslo ha reforzado el posicionamiento de Panamá como un país que respalda activamente las causas democráticas en la región.