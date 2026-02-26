Puerto Multipropósito: presidente Mulino presenta avances del proyecto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó avances del proyecto del Puerto Multipropósito que se desarrolla en Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.
Contenido relacionado: Gobierno informa avances en operación de los puertos Balboa y Cristóbal tras transición
Puerto Multipropósito en Puerto Armuelles
El mandatario destacó que la obra abrirá vacantes de empleo para los habitantes de Puerto Armuelles y áreas cercanas, como parte del impulso al desarrollo económico de la zona.
Durante su intervención, Mulino señaló que Panamá cuenta con un alto potencial marítimo y logístico que en el pasado no fue plenamente aprovechado.
Referencias a la historia económica de la región
El presidente también hizo referencia a situaciones históricas que afectaron el desarrollo económico de Puerto Armuelles y otras zonas del país, señalando que conflictos laborales y decisiones pasadas influyeron en la salida de empresas y la pérdida de empleos.
A pesar de ello, reconoció inversiones recientes de sectores productivos en áreas cercanas, especialmente relacionadas con la producción de palma y frutas.
Proyecto forma parte del impulso logístico del país
La iniciativa del Puerto Multipropósito busca reactivar la actividad portuaria en el occidente del país y aprovechar la posición estratégica de Panamá dentro del comercio marítimo internacional.
Las autoridades han señalado que este proyecto forma parte de una visión de desarrollo logístico que podría dinamizar la economía regional en los próximos años.