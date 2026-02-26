Puerto Multipropósito: presidente Mulino presenta avances del proyecto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó avances del proyecto del Puerto Multipropósito que se desarrolla en Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con lo anunciado, la infraestructura portuaria podría estar habilitada el 15 de julio de 2027 y se ejecutará en tres etapas, con el objetivo de fortalecer la actividad logística y generar nuevas oportunidades laborales para los residentes de la región.

Puerto Multipropósito en Puerto Armuelles

El mandatario destacó que la obra abrirá vacantes de empleo para los habitantes de Puerto Armuelles y áreas cercanas, como parte del impulso al desarrollo económico de la zona.

"Por esta razón perdimos competitividad que la aprovecharon otros países, como Colombia con el puerto de Buenaventura que fue un beneficiario de la expansión del Canal en el Pacífico, allá van a parar los barcos, pasan, pero allá van a parar a hacer el trasbordo logístico"

Durante su intervención, Mulino señaló que Panamá cuenta con un alto potencial marítimo y logístico que en el pasado no fue plenamente aprovechado.

"Panamá siempre tuvo un inmenso potencial marítimo y logístico que quedó relegado por la ausencia de una política de Estado, y los intereses sectoriales y particulares se impusieron al interés estratégico nacional. Puerto Armuelles es un ejemplo de eso y de lo que no hay que hacer", expresó.

Referencias a la historia económica de la región

El presidente también hizo referencia a situaciones históricas que afectaron el desarrollo económico de Puerto Armuelles y otras zonas del país, señalando que conflictos laborales y decisiones pasadas influyeron en la salida de empresas y la pérdida de empleos.

A pesar de ello, reconoció inversiones recientes de sectores productivos en áreas cercanas, especialmente relacionadas con la producción de palma y frutas.

"Aquí el sindicalismo se convirtió en un mecanismo de obstrucción al desarrollo de la empresa única monoempleadora de la inmensa mayoría de porteños, hasta que dieron y dieron y se fue la compañía y se murió Puerto Armuelles, de allá a aquí no ha pasado absolutamente nada"

Proyecto forma parte del impulso logístico del país

La iniciativa del Puerto Multipropósito busca reactivar la actividad portuaria en el occidente del país y aprovechar la posición estratégica de Panamá dentro del comercio marítimo internacional.

Las autoridades han señalado que este proyecto forma parte de una visión de desarrollo logístico que podría dinamizar la economía regional en los próximos años.