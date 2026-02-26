Panamá Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 08:07

Aprehenden a dos personas por fraude con tarjetas robadas tras allanamientos

La Policía Nacional realizó allanamientos por un fraude que supera los 16 mil dólares, las personas usaban ilegalmente las tarjetas de crédito.

Aprehenden a dos personas por fraude

Aprehenden a dos personas por fraude

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional de Panamá, junto a la Sección de Delitos Contra el Orden Económico, realizó varios allanamientos en el marco de una investigación por fraude que supera los 16 mil dólares en perjuicio económico.

Como resultado de estas diligencias, dos personas fueron aprehendidas, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el caso.

Contenido relacionado: Asamblea aprueba ley para usar llantas recicladas en el asfalto de carreteras

Fraude con tarjetas robadas en Panamá: así operaban, según la investigación

De acuerdo con las pesquisas, los implicados presuntamente vulneraban vehículos estacionados para sustraer tarjetas de crédito y posteriormente utilizarlas de forma fraudulenta en distintos comercios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpc_radio/status/2026999989990309925?s=20&partner=&hide_thread=false

Las autoridades indicaron que este tipo de modalidad delictiva ha sido objeto de seguimiento debido al impacto económico que genera en las víctimas.

Allanamientos en varios sectores de la capital

Las diligencias se desarrollaron en sectores de la ciudad de Panamá, entre ellos:

  • El Chorrillo
  • Las Mañanitas
  • Tocumen

Durante los operativos, también se decomisaron indicios vinculados a la investigación, los cuales serán analizados por las autoridades como parte del proceso judicial. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a no dejar objetos de valor dentro de los vehículos y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.

En esta nota:
Seguir leyendo

Detectan exámenes médicos alterados en concurso del MEDUCA para maestros y profesores

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 26 de febrero del 2026

MINSA activa vigilancia por conducta suicida en Panamá: estas son las señales de alerta

Recomendadas

Más Noticias