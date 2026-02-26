Chiriquí Nacionales -

Conferencia de prensa del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 26 de febrero de 2026

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, dio su conferencia semanal desde Puerto Armuelles, a donde se trasladó junto a los ministros que conforman su Gabinete para conocer los avances del desarrollo del proyecto Muelle Multipropósito.

El mandatario panameño habló sobre el proceso de transición en los puertos Balboa y Cristóbal tras la cancelación del contrato con Panama Ports Company.

Además dio detalles sobre los proyectos a desarrollar en la provincia de Chiriquí, entre otros temas que abordó.