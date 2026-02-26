Semana Santa Internacional Panamá 2026 iniciará el 27 de marzo en el Casco Antiguo

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunció la realización de la Semana Santa Internacional Panamá 2026, que comenzará el 27 de marzo con el tradicional Viernes de Dolores, cuya procesión está programada para iniciar a las 7:00 p.m.

El evento se desarrollará en el histórico Casco Antiguo de Panamá, uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la Ciudad de Panamá.

Casco Antiguo será escenario de tradiciones y arte en Semana Santa

Durante estos días, las iglesias del centro histórico ofrecerán una agenda especial de actividades religiosas y culturales, que incluyen procesiones, encuentros litúrgicos y expresiones de arte sacro.

La celebración busca resaltar la tradición de la Semana Santa en un entorno que combina historia, arquitectura colonial y patrimonio espiritual.

Evento atraerá visitantes nacionales e internacionales

Las autoridades destacaron que esta actividad se ha consolidado como un evento que atrae tanto a residentes como a turistas extranjeros, quienes aprovechan la ocasión para recorrer plazas, templos y calles emblemáticas del Casco Antiguo.

La Semana Santa Internacional forma parte de las iniciativas para promover el turismo cultural y religioso en Panamá, especialmente en uno de los sitios más visitados del país.