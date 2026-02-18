Panamá Nacionales -  18 de febrero de 2026 - 07:48

Semana Santa en Panamá 2026: cuándo es y qué significa la Cuaresma

Conoce cuándo es Semana Santa 2026 en Panamá, las fechas más importantes del calendario religioso y el significado de la Cuaresma para los creyentes.

Semana Santa en Panamá 2026

Semana Santa en Panamá 2026

Cruz - Unplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes para los creyentes cristianos en Panamá, donde miles de fieles participan cada año en procesiones, misas y actividades litúrgicas que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

En 2026, la Semana Santa se celebrará en las siguientes fechas:

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo
  • Jueves Santo: 2 de abril
  • Viernes Santo: 3 de abril
  • Sábado Santo: 4 de abril
  • Domingo de Resurrección: 5 de abril

Durante estos días, muchas comunidades realizan procesiones, dramatizaciones religiosas y actividades de reflexión espiritual, además de ser un periodo en el que numerosas familias aprovechan para viajar o descansar.

¿Qué es la Cuaresma y cuál es su significado?

La Cuaresma es el periodo previo a la Semana Santa y tiene una duración de 40 días, comenzando con el Miércoles de Ceniza y culminando antes del Domingo de Resurrección.

La Cuaresma es tiempo para reflexionar

Este tiempo es considerado por los creyentes como una etapa de:

  • Reflexión espiritual
  • Penitencia
  • Ayuno y abstinencia
  • Preparación para la celebración de la resurrección de Jesucristo

El número 40 tiene un simbolismo religioso relacionado con el tiempo que, según la tradición cristiana, Jesús pasó en el desierto en preparación para su vida pública.

Tradiciones de Semana Santa en Panamá

En el país, la Semana Santa combina manifestaciones religiosas con tradiciones culturales y turísticas. Entre las más destacadas están:

  • Procesiones religiosas en distintas provincias
  • Representaciones del Viacrucis
  • Consumo tradicional de mariscos y pescado
  • Viajes al interior del país y actividades familiares

Además, durante estas fechas muchas instituciones y empresas modifican sus horarios laborales, mientras que aumenta el movimiento turístico hacia playas, ríos y destinos del interior.

En esta nota:
Seguir leyendo

Sismo de magnitud 5.2 se registra en Bocas del Toro

Inversión de carriles para el miércoles 18 de febrero de la Policía Nacional

Naturgy Panamá confirma interrupción del servicio en varios sectores de Chiriquí

Recomendadas

Más Noticias