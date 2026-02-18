Semana Santa y Cuaresma: por qué no se puede comer carne, según el padre Jamec Pacheco

El sacerdote Jamed Pacheco explicó cómo surgió la penitencia de abstenerse de consumir carne durante la Cuaresma , durante su participación en el programa televisivo Tu Mañana.

El religioso señaló que esta práctica forma parte de las tradiciones de preparación espiritual dentro del calendario litúrgico cristiano, pero enfatizó que su valor principal radica en el significado del sacrificio y la reflexión personal.

Abstinencia de carne durante la Cuaresma

El padre Jamed Pacheco explicó en @TuManana13 cómo surgió la penitencia de abstenerse de comer carne en Cuaresma.

"Hay que clarificar la intención de ese sacrificio", destacó.



“Hay que clarificar la intención de ese sacrificio”, destacó Pacheco, al indicar que la abstinencia no se limita únicamente a dejar de consumir ciertos alimentos, sino que representa un acto simbólico orientado a la disciplina espiritual, el arrepentimiento y la solidaridad con quienes tienen menos. “Hay que clarificar la intención de ese sacrificio”, destacó Pacheco, al indicar que la abstinencia no se limita únicamente a dejar de consumir ciertos alimentos, sino que representa un acto simbólico orientado a la disciplina espiritual, el arrepentimiento y la solidaridad con quienes tienen menos.

La abstinencia de carne es una de las prácticas más conocidas durante la Cuaresma, especialmente los viernes, y forma parte de las tradiciones religiosas que preceden la celebración de la Semana Santa.