El ahorro continúa siendo uno de los mayores retos financieros para muchas personas en Panamá. La especialista en finanzas Claudia Ponderos explicó que más allá del ingreso económico, el verdadero cambio depende de crear hábitos y contar con acompañamiento adecuado para administrar el dinero.
Panamá Tu Mañana - 11 de febrero de 2026 - 10:13
Método de ahorro: especialista revela 5 formas efectivas para mejorar tus finanzas en Panamá
Según la experta, aplicar métodos organizados y sostenibles puede marcar la diferencia entre vivir con deudas constantes o lograr estabilidad económica.