Traslado de perro en el techo de un busito genera indignación en redes redes sociales

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, organizaciones defensoras de los animales advirtieron que este tipo de prácticas representa un riesgo para la integridad de las mascotas y exhortaron tanto a los dueños como a los transportistas a evitar estos métodos de traslado.

