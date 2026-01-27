Masajes para el estreñimiento: frecuencia recomendada y principales beneficios

El estrés y la ansiedad pueden influir directamente en el funcionamiento del sistema digestivo y reducir las ganas de ir al baño, favoreciendo episodios de estreñimiento. Ante esta situación, los masajes abdominales y algunas terapias complementarias se presentan como una opción de apoyo para estimular el tránsito intestinal.

De acuerdo con Ariel Días, especialista en terapias complementarias, los masajes para el estreñimiento pueden realizarse de dos a tres veces al día, especialmente en personas que presentan dificultad para evacuar de manera regular.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Estas terapias buscan:

Estimular el movimiento intestinal

Reducir la tensión abdominal

Favorecer la relajación, clave en casos asociados al estrés

Frecuencia para ir al baño: ¿Qué es lo normal?

image

El especialista aclara que no todas las personas evacúan con la misma frecuencia, y es importante no confundir conceptos.

Ir una vez al día al baño puede ser completamente normal

Algunas personas evacúan dos veces al día, sin que esto sea una regla general

El estreñimiento se diagnostica cuando hay:

Dificultad persistente para evacuar

Heces duras o secas

Sensación de evacuación incompleta

Menos de tres deposiciones por semana

Además, Días explica que no es lo mismo estar “estítico” que padecer estreñimiento crónico, ya que este último implica una condición prolongada que puede requerir evaluación médica.

Estrés y ansiedad: un factor clave

El estrés y la ansiedad afectan el sistema nervioso y pueden alterar el ritmo intestinal, provocando que el cuerpo “bloquee” la necesidad de evacuar. Por ello, técnicas de relajación como:

Masajes abdominales

Respiración profunda

Actividad física suave

pueden ayudar a mejorar la función digestiva cuando el origen no es orgánico.

Recomendación importante

Los masajes y terapias complementarias no sustituyen la atención médica. Si el estreñimiento es persistente o se acompaña de dolor, sangrado o pérdida de peso, se recomienda consultar a un profesional de la salud.