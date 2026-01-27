Masajes para el estreñimiento: frecuencia recomendada y principales beneficios

El estrés y la ansiedad pueden influir directamente en el funcionamiento del sistema digestivo y reducir las ganas de ir al baño, favoreciendo episodios de estreñimiento. Ante esta situación, los masajes abdominales y algunas terapias complementarias se presentan como una opción de apoyo para estimular el tránsito intestinal.
Estas terapias buscan:
- Estimular el movimiento intestinal
- Reducir la tensión abdominal
- Favorecer la relajación, clave en casos asociados al estrés
Frecuencia para ir al baño: ¿Qué es lo normal?
El especialista aclara que no todas las personas evacúan con la misma frecuencia, y es importante no confundir conceptos.
- Ir una vez al día al baño puede ser completamente normal
- Algunas personas evacúan dos veces al día, sin que esto sea una regla general
El estreñimiento se diagnostica cuando hay:
- Dificultad persistente para evacuar
- Heces duras o secas
- Sensación de evacuación incompleta
- Menos de tres deposiciones por semana
Además, Días explica que no es lo mismo estar “estítico” que padecer estreñimiento crónico, ya que este último implica una condición prolongada que puede requerir evaluación médica.
Estrés y ansiedad: un factor clave
El estrés y la ansiedad afectan el sistema nervioso y pueden alterar el ritmo intestinal, provocando que el cuerpo “bloquee” la necesidad de evacuar. Por ello, técnicas de relajación como:
- Masajes abdominales
- Respiración profunda
- Actividad física suave
pueden ayudar a mejorar la función digestiva cuando el origen no es orgánico.
Recomendación importante
Los masajes y terapias complementarias no sustituyen la atención médica. Si el estreñimiento es persistente o se acompaña de dolor, sangrado o pérdida de peso, se recomienda consultar a un profesional de la salud.