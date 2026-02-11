Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 presentan a "Antón", la mascota oficial del evento

Panamá presentó oficialmente a “Antón”, la mascota de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 , que se desarrollarán del 12 al 25 de abril, un evento que reunirá a jóvenes atletas del continente. La figura de la mascota está inspirada en la rana dorada panameña, especie emblemática del país y símbolo de resiliencia, biodiversidad y orgullo nacional.

Un símbolo de identidad, esperanza y deporte

De acuerdo con los organizadores, Antón nace como una representación del entorno natural panameño, resaltando los bosques húmedos y montañas donde históricamente habita la rana dorada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021683054914515444?s=20&partner=&hide_thread=false Este miércoles se llevó a cabo la presentación oficial de “Antón”, la mascota de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se celebrarán del 12 al 25 de abril.



“Antón nace del corazón verde de Panamá, entre montañas que respiran vida y bosques húmedos donde la… pic.twitter.com/Vdjke4QRqP — Telemetro Reporta (@TReporta) February 11, 2026

Este anfibio ha sido considerado por pueblos originarios como un símbolo de buena suerte y protección, valores que ahora se buscan proyectar en el evento deportivo juvenil más importante de Suramérica.

"Antón nace del corazón verde de Panamá y representa la esperanza, la resiliencia y la protección del entorno", destacaron los organizadores.

Panamá se prepara para recibir a Suramérica

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 reunirán a delegaciones de distintos países, promoviendo el deporte, la integración regional y el desarrollo de nuevas generaciones de atletas. La organización destacó que Antón será el rostro que representará la unión, sostenibilidad y excelencia deportiva durante la competencia.

“Cuando un atleta compite, Antón ilumina; cuando un país celebra, Antón brilla”, concluyeron los organizadores.