Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 presentan a "Antón", la mascota oficial del evento

Panamá presentó oficialmente a “Antón”, la mascota de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se desarrollarán del 12 al 25 de abril, un evento que reunirá a jóvenes atletas del continente. La figura de la mascota está inspirada en la rana dorada panameña, especie emblemática del país y símbolo de resiliencia, biodiversidad y orgullo nacional.
Un símbolo de identidad, esperanza y deporte
De acuerdo con los organizadores, Antón nace como una representación del entorno natural panameño, resaltando los bosques húmedos y montañas donde históricamente habita la rana dorada.
Este anfibio ha sido considerado por pueblos originarios como un símbolo de buena suerte y protección, valores que ahora se buscan proyectar en el evento deportivo juvenil más importante de Suramérica.
Panamá se prepara para recibir a Suramérica
Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 reunirán a delegaciones de distintos países, promoviendo el deporte, la integración regional y el desarrollo de nuevas generaciones de atletas. La organización destacó que Antón será el rostro que representará la unión, sostenibilidad y excelencia deportiva durante la competencia.
“Cuando un atleta compite, Antón ilumina; cuando un país celebra, Antón brilla”, concluyeron los organizadores.