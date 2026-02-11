Panamá Deportes -  11 de febrero de 2026 - 15:44

Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 presentan a "Antón", la mascota oficial del evento

Panamá presentó a “Antón”, la rana dorada que será la mascota oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

@rpc_radio
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá presentó oficialmente a “Antón”, la mascota de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se desarrollarán del 12 al 25 de abril, un evento que reunirá a jóvenes atletas del continente. La figura de la mascota está inspirada en la rana dorada panameña, especie emblemática del país y símbolo de resiliencia, biodiversidad y orgullo nacional.

Un símbolo de identidad, esperanza y deporte

De acuerdo con los organizadores, Antón nace como una representación del entorno natural panameño, resaltando los bosques húmedos y montañas donde históricamente habita la rana dorada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021683054914515444?s=20&partner=&hide_thread=false

Este anfibio ha sido considerado por pueblos originarios como un símbolo de buena suerte y protección, valores que ahora se buscan proyectar en el evento deportivo juvenil más importante de Suramérica.

“Antón nace del corazón verde de Panamá y representa la esperanza, la resiliencia y la protección del entorno”, destacaron los organizadores. “Antón nace del corazón verde de Panamá y representa la esperanza, la resiliencia y la protección del entorno”, destacaron los organizadores.

Panamá se prepara para recibir a Suramérica

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 reunirán a delegaciones de distintos países, promoviendo el deporte, la integración regional y el desarrollo de nuevas generaciones de atletas. La organización destacó que Antón será el rostro que representará la unión, sostenibilidad y excelencia deportiva durante la competencia.

Cuando un atleta compite, Antón ilumina; cuando un país celebra, Antón brilla”, concluyeron los organizadores.

En esta nota:
Seguir leyendo

Marsella despide a Roberto De Zerbi tras goleada 5-0 ante el PSG

Béisbol Juvenil 2026: Dereck Gómez es elegido como el lanzador del año

La Selección Sub-17 de Panamá brilla y clasifica al Mundial Sub-17 2026 en Qatar

Recomendadas

Más Noticias