Marsella despide a Roberto De Zerbi tras goleada 5-0 ante el PSG

El Olympique de Marsella anunció el despido del entrenador italiano Roberto De Zerbi, luego de la contundente derrota 5-0 frente al Paris Saint-Germain (PSG), resultado que terminó afectando su continuidad al frente del club francés.

Decisión tomada de forma conjunta en el Marsella

En un comunicado oficial divulgado este miércoles, el club señaló que la salida del técnico fue una decisión consensuada entre las principales figuras directivas, incluyendo al propietario, el empresario estadounidense Frank McCourt, el presidente Pablo Longoria, el director de fútbol Medhi Benatia y el propio entrenador.

“Es una decisión colectiva, difícil, tomada tras una reflexión profunda y en el interés del club para responder a los retos deportivos de este final de temporada”, destacó el comunicado. “Es una decisión colectiva, difícil, tomada tras una reflexión profunda y en el interés del club para responder a los retos deportivos de este final de temporada”, destacó el comunicado.

Resultados recientes debilitaron su continuidad

Galatasaray vs Olympique Marseille Istanbul (Turkey), 25/11/2021.- Olympique Marseille's head coach Jorge Sampaoli (R) argues with referee Tobias Stieler of Germany during the UEFA Europa League group E match between Galatasaray and Olympique Marseille in Istanbul, Turkey, 25 November 2021. (Alemania, Turquía, Estanbul, Marsella) EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU

El club no precisó quién asumirá el cargo de entrenador. De Zerbi había llegado al Marsella en el verano de 2026 y en su primera temporada logró el subcampeonato, resultado que fortaleció su imagen dentro de la institución.

Sin embargo, la eliminación en la fase previa de la Liga de Campeones y la derrota ante el PSG deterioraron su posición dentro del equipo, que actualmente ocupa la cuarta posición en la tabla y se aleja de los primeros lugares.

Trayectoria del técnico italiano

De Zerbi, de 46 años, inició su carrera como entrenador en el US Darfo Boario, tras formarse como futbolista en las categorías inferiores del AC Milan, aunque nunca debutó con el primer equipo.

Posteriormente dirigió varios clubes italianos antes de asumir el mando del Shakhtar Donetsk en 2021. Luego pasó al Brighton de Inglaterra, donde logró llevar al club a la sexta posición en la Premier League, la mejor clasificación en su historia.

Reconocido por su estilo ofensivo y métodos modernos, el entrenador llegó al Marsella en medio de un proceso de reestructuración deportiva, etapa que finalmente llegó a su fin.

FUENTE: EFE