Michael Amir Murillo debuta con el Besiktas en empate 2-2 ante Alanyaspor

El futbolista panameño Michael Amir Murillo hizo su debut oficial este domingo con el Besiktas, durante el partido correspondiente a la jornada 21 de la Superliga de Turquía, en el que su equipo empató 2-2 frente al Alanyaspor en el Tüpra Stadium.

Murillo ingresó al terreno de juego al minuto 78, sustituyendo a su compañero Gökhan Sazda, quien también se desempeña como lateral derecho en el conjunto turco.

Primeros minutos con su nuevo club

Con su ingreso en la recta final del compromiso, el defensor panameño sumó sus primeros minutos con el Besiktas, equipo al que llega con la expectativa de consolidarse en la defensa y aportar su experiencia internacional.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad ofensiva de ambos equipos, que terminaron repartiéndose los puntos tras un empate que mantiene al Besiktas en la pelea dentro de la tabla de posiciones del campeonato turco.

Presencia panameña en el fútbol europeo

El debut de Murillo representa un nuevo paso en su carrera profesional y refuerza la presencia de futbolistas panameños en el fútbol europeo, donde varios jugadores continúan sumando protagonismo en ligas competitivas.

El lateral derecho ha sido una pieza importante para la Selección de Panamá, destacándose por su velocidad, proyección ofensiva y solidez defensiva, cualidades que ahora buscará demostrar con su nuevo club.