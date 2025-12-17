Oportunidades de empleo: CCIAP y MITRADEL publican vacantes disponibles

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Ambas instituciones destacaron que las vacantes abarcan diversos sectores económicos, ofreciendo oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, formación técnica y profesional.
Vacantes destacadas en la CCIAP
- Supervisor de comunicaciones
- Coordinador comercial
- Pastelero / Panadero
- Jefe de recursos humanos y planilla
- Gerente para Restaurante
Ofertas de empleo en MITRADEL
Por su parte, Yazmila Góndola, jefa de migración laboral, informó que el sitio oficial www.empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y otras regiones del país.
Entre las posiciones disponibles se destacan:
- Gerente de operaciones de fibra óptica
- Barista
- Plomero y electricista con idoneidad
- Mensajero o motorizado
- Oficial de registro financiero
- Ejecutivo de operaciones
- Mecánico automotriz
- Asistente de tecnología
- Ayudante de cocina
- Asistente contable
- Pastelero
- Conductor repartidor
- Decorador de repostería
- Mensajero motorizado
- Técnico biomédico