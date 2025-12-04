MEF refuerza estrategia financiera ante riesgos de desastres

El viceministro de Finanzas ( MEF ), Fausto Fernández, subrayó la urgencia de fortalecer la gestión de riesgos financieros del Estado ante amenazas naturales como el cambio climático, un reto que aseguró va más allá del uso de instrumentos como los seguros paramétricos. El funcionario llamó a implementar una estrategia de pasivos contingentes, que permita proteger la estabilidad económica del país y salvaguardar a la población frente a eventos extremos.

Las declaraciones se dieron durante la inauguración del Diálogo Regional de Políticas sobre Gestión del Riesgo de Desastres 2025, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y celebrado en Ciudad de Panamá del 2 al 3 de diciembre. El encuentro reúne a especialistas para dar seguimiento a los compromisos asumidos en la Asamblea de Gobernadores de marzo de 2025 en Santiago de Chile.

MEF pidió fortalecer la gestión financiera del riesgo y aplicar una estrategia

Fernández recordó que Panamá, por su ubicación estratégica, forma parte de una de las regiones más vulnerables a desastres en América Latina y el Caribe, como inundaciones y otros fenómenos derivados del cambio climático. “Esto refuerza la urgencia de proteger nuestros servicios ecosistémicos, la infraestructura crítica y los medios de vida que sostienen la estabilidad económica y social del país”, enfatizó.

El viceministro explicó que la estrategia de pasivos contingentes integra la inversión pública con el análisis de riesgos, de manera que se reducen vulnerabilidades, se protege la infraestructura y se salvan vidas. Además, permite resguardar la inversión pública y optimizar el uso de los recursos del Estado, incluso ante obligaciones financieras inesperadas producto de catástrofes.

Por su parte, Juan Pablo Bonilla, gerente de Cambio Climático y Desarrollo del BID, reiteró el compromiso del organismo en apoyar a los países de la región para fortalecer su capacidad de respuesta y resiliencia. Señaló que el diálogo también abordará el papel de los ministerios de economía en materia presupuestaria para enfrentar, adaptarse y recuperarse de eventos adversos con una visión integral.