México y Estados Unidos figuran entre los países más peligrosos del mundo: ¿Panamá está en la lista?

El Índice de Conflictos de ACLED (Ubicación de Conflictos y Datos de Eventos, por sus siglas en inglés) ubicó a Palestina, México y Ucrania entre los lugares más peligrosos del mundo, al evaluar la intensidad y expansión de la violencia política a nivel global. Este índice mide la situación de cada país y territorio a partir de cuatro indicadores clave:

Los conflictos más graves del mundo

Según el informe, Palestina presenta uno de los escenarios más críticos, al registrar altos niveles de violencia en casi el 70 % de Gaza y Cisjordania, convirtiéndose en el conflicto más extendido geográficamente.

México figura nuevamente entre los países más peligrosos debido a la violencia vinculada a grupos criminales y armados, mientras que Ucrania continúa afectada por el conflicto armado con Rusia.

Por su parte, Myanmar fue catalogado como el conflicto más fragmentado del mundo, con más de 1.200 grupos armados distintos involucrados en al menos un evento violento.

Países donde la violencia se agravó

El informe también advierte sobre el deterioro de la seguridad en varios países durante los últimos 12 meses:

Pakistán: Aumento del peligro para civiles y de las muertes por violencia política, impulsadas por insurgencias regionales y una escalada de tensión con India.

Haití: Más de 4.500 muertes por violencia política, con un incremento de ataques directos contra civiles.

Ecuador: Se volvió más mortífero, con más de 1.000 muertes adicionales por violencia política en comparación con 2024.

¿Panamá aparece en el índice?

De acuerdo con la clasificación de ACLED, Panamá no figura entre los 50 conflictos más graves del mundo, los cuales se agrupan en las categorías de conflictos extremos, altos o turbulentos.

El país no registra niveles de violencia política comparables con las naciones incluidas en este ranking, aunque expertos advierten que la prevención y el fortalecimiento institucional siguen siendo claves para mantener la estabilidad.

Panorama global del conflicto

ACLED reportó que los niveles de conflicto se mantuvieron relativamente estables a escala mundial. Entre el 1 de diciembre de 2024 y el 28 de noviembre de 2025, se registraron 204.605 eventos de conflicto, frente a 208.219 eventos en el período anterior.