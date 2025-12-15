Panamá Nacionales -  15 de diciembre de 2025 - 11:48

Policía Nacional captura a cinco personas por hurto en Autoridad de Pasaportes

Las personas aprehendidas por hurto agravado en perjuicio de la Autoridad de Pasaportes, tras la operación por la Policía Nacional en San Miguelito y Tocumen.

Por Noemí Ruíz

Cinco personas presuntamente vinculadas al delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto agravado, fueron aprehendidas mediante la “Operación Trineo”, desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Las aprehensiones se realizaron en los sectores de Santa Marta, San Isidro y Villa Guadalupe, en el distrito de San Miguelito, así como en el corregimiento de Tocumen, como parte de una investigación relacionada con un robo cometido en perjuicio de la Autoridad Nacional de Pasaportes.

Bienes hurtados de la Autoridad de Pasaporte según la Policía Nacional

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió el 1 de octubre de 2025, cuando los presuntos implicados habrían llegado en varios vehículos a la sede de la Autoridad de Pasaportes, ubicada en la ciudad de Panamá, donde sustrajeron diversos bienes de valor.

Entre los artículos hurtados figuran tres cámaras fotográficas, tres lentes profesionales, un flash, una computadora portátil, 82 certificados de regalo y más de B/.3,000 en efectivo, lo que representó una afectación significativa a la institución.

Las autoridades informaron que los aprehendidos serán puestos a órdenes del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para determinar la participación de otras personas y recuperar los bienes sustraídos. La Operación Trineo forma parte de las acciones que desarrollan los estamentos de seguridad para combatir delitos contra instituciones del Estado y reforzar la seguridad en entidades públicas.

