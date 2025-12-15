Hallan cuerpo sin vida tras persecución policial en Arraiján - La Chorrera.

Durante la madrugada de este lunes 15 de diciembre, se registró una persecución policial en la autopista Arraiján - La Chorrera, que culminó con el hallazgo de un cuerpo sin vida y la aprehensión de una persona, luego de que un conductor de plataformas digitales interpusiera una denuncia por el robo de su vehículo.

El hecho tuvo lugar en el sector de Fuentes del Chase, en el distrito de La Chorrera, mientras que el automóvil fue abandonado posteriormente en el área de Veracruz.

Según la información preliminar, la Policía Nacional inició el operativo a la altura de Bique, donde fue detectado el vehículo. Posteriormente, en Vista Alegre, las unidades intentaron bloquear al conductor; sin embargo, este logró huir. La persecución continuó hasta Nuevo Arraiján, calle novena, donde finalmente fue aprehendido.

Dentro del vehículo fue ubicado el cuerpo sin vida de una persona.

Al lugar acudieron funcionarios del Ministerio Público y la Fiscalía, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.