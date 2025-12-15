SINAPROC emite aviso por inestabilidad atmosférica y lluvias en varias regiones del país

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó a la ciudadanía que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén condiciones de inestabilidad atmosférica desde este lunes 15 hasta el jueves 18 de diciembre de 2025.
Las áreas bajo aviso incluyen:
- Panamá Este
- Darién
- Comarca Emberá
- Colón
- Veraguas (norte y sur)
- Los Santos (sector oeste)
Además, se mantiene la posibilidad de lluvias de variada intensidad en el resto del país.
SINAPROC advierte crecida de ríos por lluvias
De acuerdo con SINAPROC, estas condiciones climáticas podrían provocar crecidas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra, especialmente en zonas vulnerables y de alto riesgo.
La entidad señaló que mantiene un monitoreo permanente y coordinación constante con las instituciones de primera respuesta, con el objetivo de anticipar emergencias y proteger a la población.
SINAPROC reiteró que su prioridad es salvaguardar la vida humana y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales, evitar cruzar ríos crecidos y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.