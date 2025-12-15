SINAPROC emite aviso por inestabilidad atmosférica y lluvias en varias regiones del país

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informó a la ciudadanía que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén condiciones de inestabilidad atmosférica desde este lunes 15 hasta el jueves 18 de diciembre de 2025.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Las áreas bajo aviso incluyen:

Panamá Este

Darién

Comarca Emberá

Colón

Veraguas (norte y sur)

(norte y sur) Los Santos (sector oeste)

Además, se mantiene la posibilidad de lluvias de variada intensidad en el resto del país.

SINAPROC advierte crecida de ríos por lluvias

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2000655302375690731?s=20&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama emite un aviso de prevención por lluvias de variada intensidad hasta el 18 de diciembre.



Las parejas bajo aviso incluyen Panamá Este, Darién, Comarca Emberá, Colón, Veraguas y Los Santos. pic.twitter.com/FFnU7OfbwC — Telemetro Reporta (@TReporta) December 15, 2025

De acuerdo con SINAPROC, estas condiciones climáticas podrían provocar crecidas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra, especialmente en zonas vulnerables y de alto riesgo.

La entidad señaló que mantiene un monitoreo permanente y coordinación constante con las instituciones de primera respuesta, con el objetivo de anticipar emergencias y proteger a la población.

SINAPROC reiteró que su prioridad es salvaguardar la vida humana y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales, evitar cruzar ríos crecidos y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.