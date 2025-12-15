Panamá y Colombia discuten avances en el proyecto de Interconexión Eléctrica.

Los ministros y viceministros de Estado se reunieron este lunes con autoridades del sector energético en la segunda reunión interinstitucional de coordinación, con el objetivo de trazar una hoja de ruta previa a la construcción del proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá.

El encuentro, desarrollado en el Salón Paz del Palacio de las Garzas, fue presidido por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y permitió evaluar los avances logrados durante los acercamientos con las comunidades ubicadas en las zonas por donde pasará la línea de interconexión.

Durante estas consultas, varias comunidades de pueblos originarios han manifestado su disposición a aceptar el proyecto, siempre que se incorporen componentes sociales como carreteras, planes de electrificación rural y apoyo a escuelas y actividades productivas.

Este megaproyecto es desarrollado por Interconexión Eléctrica Colombia Panamá S.A. (ICP), una empresa conjunta conformada por la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) de Panamá y el Grupo ISA de Colombia.

La interconexión eléctrica forma parte de los tres componentes del denominado Corredor Ambiental Sostenible, junto a los planes de infraestructura vial y de electrificación rural. Su finalidad es fortalecer la seguridad y resiliencia energética de Panamá, habilitar el intercambio eléctrico entre regiones y promover oportunidades de desarrollo en los territorios involucrados.

La línea estará compuesta por tres tramos: uno terrestre de 220 kilómetros entre la ciudad de Panamá y Mulatupu, en la comarca de Guna Yala; un tramo marino hasta Necoclí, en Colombia; y un último tramo terrestre hasta Montelíbano. La capacidad de transporte del sistema será de 400 megavatios.

En las reuniones realizadas con comunidades de Darién y Guna Yala, los pobladores han solicitado que el proyecto incluya la construcción de una carretera que conecte la vía Panamericana con Mulatupu, la electrificación de 730 hogares en las comunidades de Nurra, Mortí, Ualá y Sasardí-Mulatupú, el traslado de la Escuela Asnati y la ejecución de acciones de impacto social en educación, salud, seguridad alimentaria y actividades productivas.

El cronograma contempla próximas reuniones de consulta con el Congreso Wargandí durante este año, un diálogo con autoridades de Alto Bayano en enero y con el Congreso Extraordinario de Guna Yala en marzo.

Además, se informó que durante este mes deben cumplirse las subsanaciones requeridas en la presentación del Estudio de Impacto Ambiental. El calendario del proyecto también establece que, a inicios de 2026, deberá conocerse la propuesta del sistema de remuneración y aprobarse el reglamento de electrificación rural, mientras que el esquema de financiamiento se proyecta definir en ese mismo período.