IFARHU recuerda que restan 15 días para acogerse a la moratoria de créditos educativos.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) recordó a los beneficiarios que restan 15 días para aprovechar la Moratoria de Créditos Educativos, vigente hasta el 30 de diciembre de 2025.

A la fecha, la institución ha logrado recaudar más de B/. 605,542.42 en concepto de préstamos morosos, como resultado de la acogida a esta iniciativa.

Según informó el IFARHU, la moratoria ha permitido otorgar exoneraciones que superan los B/. 692,413.81, lo que representa un alivio significativo para los prestatarios que buscan normalizar sus compromisos financieros.

Esta medida ofrece dos opciones para los beneficiarios: la exoneración del 80 % de los intereses morosos, siempre que se cancele el 20 % del interés pendiente, junto con la totalidad del capital y el fondo de reserva; o la posibilidad de suscribir un convenio de pago, abonando el 25 % del interés moroso.

La moratoria está amparada en la Resolución 320-2025-591 del 30 de junio de 2025 y forma parte de los esfuerzos institucionales para alcanzar una meta de recaudación proyectada de B/. 1.5 millones al cierre del presente año.