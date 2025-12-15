IFARHU recuerda que restan 15 días para acogerse a la moratoria de créditos educativos.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los beneficiarios que restan 15 días para aprovechar la Moratoria de Créditos Educativos, vigente hasta el 30 de diciembre de 2025.
Según informó el IFARHU, la moratoria ha permitido otorgar exoneraciones que superan los B/. 692,413.81, lo que representa un alivio significativo para los prestatarios que buscan normalizar sus compromisos financieros.
Esta medida ofrece dos opciones para los beneficiarios: la exoneración del 80 % de los intereses morosos, siempre que se cancele el 20 % del interés pendiente, junto con la totalidad del capital y el fondo de reserva; o la posibilidad de suscribir un convenio de pago, abonando el 25 % del interés moroso.
La moratoria está amparada en la Resolución 320-2025-591 del 30 de junio de 2025 y forma parte de los esfuerzos institucionales para alcanzar una meta de recaudación proyectada de B/. 1.5 millones al cierre del presente año.