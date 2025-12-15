María Corina Machado sufre fractura de vértebra tras salida de Venezuela

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado , sufrió una fractura en una vértebra durante su complejo y riesgoso viaje a Oslo, Noruega, para recibir el prestigioso galardón, informó este lunes el diario noruego Aftenposten.

De acuerdo con el medio, Machado fue atendida en el Hospital Universitario de Ullevål, donde los médicos detectaron varias lesiones, entre ellas una fractura vertebral, producto de las extremas condiciones físicas a las que estuvo expuesta durante su salida clandestina de Venezuela.

Lesiones de María Corina Machado tras huida de Venezuela

María Corina Machado resalta apoyo de Panamá @Presidencia

Según las informaciones, las lesiones se habrían producido cuando la dirigente opositora huyó del país en un pequeño barco pesquero, en medio de fuertes vientos y oleaje, durante un trayecto de aproximadamente cinco horas en mar abierto.

Según las informaciones, las lesiones se habrían producido cuando la dirigente opositora huyó del país en un pequeño barco pesquero, en medio de fuertes vientos y oleaje, durante un trayecto de aproximadamente cinco horas en mar abierto.

"El estado de la paciente está vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela", declaró al diario noruego una fuente cercana al caso, citada por Aftenposten.

La información fue confirmada por Magalli Meda, portavoz de Machado, quien aseguró que la líder política mantiene su intención de regresar a Venezuela, aunque deberá prolongar su estancia en Noruega mientras sigue las recomendaciones médicas.

“Ella tiene plena intención de regresar a Venezuela. A pesar del diagnóstico, Machado sigue totalmente comprometida con su labor política y democrática”, señaló una fuente citada por el diario noruego.

Machado se quedará en Noruega

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, padece una fractura vertebral desde que abandonó Venezuela la semana pasada, anunció este lunes su portavoz.

"Está confirmada la fractura vertebral", indicó Claudia Macero en alusión a un artículo…



— Telemetro Reporta (@TReporta) December 15, 2025

Por el momento, no se ha precisado cuánto tiempo permanecerá en Noruega, ni si recibirá tratamiento médico especializado en el país escandinavo. Pese a la lesión en la espalda, Machado mantuvo una intensa agenda durante su estadía en Oslo, que incluyó una visita al Parlamento noruego (Storting).

La Nobel de la Paz llegó a la capital noruega en la madrugada del jueves, tras viajar en secreto desde Venezuela hasta Curazao y posteriormente volar a Noruega con escala en Estados Unidos.

Debido a los retrasos y a la complejidad del viaje, Machado no pudo asistir a la ceremonia oficial del Nobel, celebrada el miércoles, por lo que el galardón fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa Machado.

