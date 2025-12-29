Correos Panamá alerta sobre mensajes y enlaces fraudulentos usados para estafas

Correos Panamá advirtió a la ciudadanía sobre la detección de mensajes de texto, correos electrónicos y enlaces fraudulentos que utilizan de manera indebida el nombre e imagen de la institución, con el objetivo de estafar a los usuarios.

Según la entidad, estos mensajes indican falsamente la existencia de paquetes retenidos y solicitan pagos, la actualización de datos personales o información bancaria, a través de enlaces externos no oficiales.

Ante esta situación, Correos Panamá aclaró que no solicita pagos, datos personales, contraseñas ni códigos de verificación mediante mensajes de texto, correos electrónicos o enlaces ajenos a sus canales oficiales.

La institución exhortó a la población a no ingresar bajo ninguna circunstancia a enlaces sospechosos, ni compartir información personal o financiera, ya que podría tratarse de intentos de fraude o suplantación de identidad.

Asimismo, recomendó verificar cualquier notificación relacionada con envíos postales únicamente a través de los canales oficiales de Correos Panamá, a fin de evitar ser víctima de estafas digitales.